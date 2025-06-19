Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD ile İsrail'in İhlallerini Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la İsrail'in Lübnan'daki ihlallerini görüştü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Avn görüşmede Barrack'a, " Lübnan, çeşitli alanlarda yeniden ayağa kalkmak için ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu, bu desteğin başında ise, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beş tepeden çekilmesi, düşmanca eylemlerine son verilmesi ve Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasının yer aldığını" söyledi.

UNIFIL'in, Lübnan ordusuyla koordineli şekilde 1701 sayılı BM kararını uyguladığını ve uluslararası alanda tanınan sınırlara kadar konuşlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Avn, Litani Nehri'nin güneyinde görev yapan ordu birliklerinin sayısının artırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Litani Nehri'nin güneyindeki ordu birliklerinin, 1701 sayılı karar çerçevesinde silahlı yapıların ortadan kaldırılması, silah ve mühimmatın toplanması ve güvenlik kurumları dışındaki silahlı varlıkların engellenmesi yönünde görevini sürdürdüğünü kaydederek, ordunun İsrail'in halen işgal altında tuttuğu beş tepe ve çevresindeki varlığı nedeniyle bu görevin tam olarak tamamlanamadığını ifade etti.

ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, bu desteğin özellikle askeri teçhizat ve donanım sağlanması yönünde sürmesini umduğunu kaydetti.

Avn ayrıca, hükümetin Meclis'le iş birliği içinde mali ve ekonomik reformları hayata geçirmeye başladığını, bu sürecin yolsuzlukla mücadele ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle eş zamanlı sürdüğünü belirtti.

Lübnan'ın silahların yalnızca devlete ait olması ilkesini benimsediğini belirten Avn, bu çerçevede hem Lübnanlı hem de Filistinli taraflarla görüşmelerin sürdüğünü, bölgedeki İsrail-İran gerilimi nedeniyle bu adımların henüz tamamlanamadığını ifade etti.

Suriye dosyasına da değinen Avn, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün gündemlerinde olduğunu ve bu konuda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barrack ise Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara karşı ABD'nin destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Lübnan ordusuna ve Lübnan yönetiminin güvenlik, ekonomi ve mali alanda attığı adımlara destek verdiklerini ifade eden Barrack, Trump yönetiminin Lübnan ile komşu ülkelerde barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için kararlı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.