Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Heyetiyle Ekonomik İstikrar ve Güvenlik Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Hazine Bakanlığından gelen heyetle bir araya gelerek, ülkedeki ekonomik kriz ve terörle mücadele konularını ele aldı. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ülke içindeki güvenlik durumu üzerinde duruldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'ta ABD Hazine Bakanlığından heyetle bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda, ABD Hazine Bakanlığından heyeti kabul ettiği belirtildi.

Sebastian Gorka başkanlığındaki ABD heyetinde, Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley ve Ulusal Güvenlik Konseyi terörle mücadele uzmanı Rudolph Atallah'ın yer aldığı kaydedildi.

Avn yaptığı açıklamada, " Lübnan, kara para aklama, paranın kaçak yollardan ülkeye sokulması ve terörün finansmanında kullanılmasını önlemek amacıyla yürürlükteki tedbirleri sıkı şekilde uygulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen temaslar ve mevcut ekonomik krizden çıkış için atılabilecek adımların ele alındığı aktarılan görüşmede Avn'ın hükümetin ülkede mali durumun düzelmesine katkı sağlayacak adımları hakkında heyete bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki duruma ilişkin Avn'ın, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarını durdurması için uluslararası baskının önemine dikkati çektiği belirtildi.

Avn'ın savaşın hiçbir sonuç getirmediği gerçeğinden hareketle İsrail ile müzakere çağrıları yaptığını ve bu seçeneğin ABD tarafından desteklendiğinin vurgulandığı açıklamada, ABD heyetinin ise İsrail saldırıları altındaki güney bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda Lübnan hükümetinin yanında olduklarını söyledikleri belirtildi.

Heyetin devlet otoritesinin ülkenin tüm topraklarında tesis edilmesi ve silahların toplanması yönündeki çabalarda Lübnan ordusuna destek vereceklerini vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan ziyaretin, ABD Hazine Bakanlığının 6 Kasım'da, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
500
