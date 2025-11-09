Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Hazine Heyeti ile Görüştü
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'ta ABD Hazine Bakanlığı heyetini kabul etti. Görüşme, ABD'nin Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik yaptırım kararının ardından gerçekleşti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'ta ABD Hazine Bakanlığından heyetle bir araya geldi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ABD Hazine Bakanlığından heyeti kabul etti.
Sebastian Gorka başkanlığındaki ABD heyetinde, Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley ve Ulusal Güvenlik Konseyi terörle mücadele uzmanı Rudolph Atallah yer aldı.
Ziyaretin, ABD Hazine Bakanlığının 6 Kasım'da, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.