Lübnan cumhurbaşkanı adayı Franciyye, Riyad'dan adaylığına itiraz gelmediğini söyledi

Lübnan'da Şiilerin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye, adaylığına yönelik Suudi Arabistan ve müttefiklerinden herhangi bir itirazın gelmediğini belirtti.

Lübnan'da Şiilerin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye, adaylığına yönelik Suudi Arabistan ve müttefiklerinden herhangi bir itirazın gelmediğini belirtti.

Franciyye, ülkenin en yüksek Hristiyan mercii olan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile bir araya geldikten sonra gazetecilere kısa değerlendirmelerde bulundu.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın Lübnan ve bölge üzerindeki olası olumlu etkilerine değinen Franciyye, "Medyada gördüklerimiz asılsız ve çarpıtılmış, bölgede anlaşmalar başladı. Rakipler uzlaşıyor ve oyun değişti. Bu değişim Lübnan'ı da etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Adaylığı konusunda endişeleri olan ülkedeki tüm kesimlerle diyaloğa girmeye hazır olduğunu kaydeden Franciyye, "Kimseye karşı bir utancım veya çekincem yok."dedi.

Amacının cumhurbaşkanı olmak değil, koltuğu bırakırken iz bırakmak olduğunu dile getiren Franciyye, "(Adaylığı hususunda) Suudi Arabistan ve onun müttefiklerinden herhangi bir vetoyu duymadım." diye konuştu.

Hizbullah ve Emel'in adayı Franciyye

Ülkedeki 2 Şii parti, Hizbullah ve Emel Hareketi, 6 Mart'ta cumhurbaşkanlığı yarışında destekledikleri adayın Franciyye olduğunu duyurmuştu.

Şii partilerin desteğini alan Franciyye, 1-2 Nisan'da Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorell ile görüşmüştü.

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkilinin görüşmede Franciyye'nin adaylığını desteklemek için bazı taahhütler istediği ileri sürülmüştü.

Şarkulevsat gazetesi, Dorell'in Franciyye'den cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Lübnan'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nevaf Selam'ın başbakanlığa getirilmesi için özellikle Hizbullah'ın tam destek sağlamasını talep ettiğini yazmıştı. ???????

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir isim seçilmesi için Meclis'te yapılan 11 oylamadan sonuç alınamadı.

Başta Hristiyan partiler olmak üzere her partinin kendi adayını öne sürmesi nedeniyle ülkedeki siyasi taraflar arasındaki çekişme devam ediyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemediği için yeni hükümet de teşkil edilemiyor. Bu nedenle geçici hükümet istisnai durumlar dışında toplanamıyor ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için herhangi bir karar alamıyor.

Lübnan Anayasası'na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.