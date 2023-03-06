Lübnan Çevre Bakanı Yasin, ülkesinin deprem bölgesine gönderdiği yardımları değerlendirdi Açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere gönderilen yardım faaliyetlerini koordine eden Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin ilk defa yurt dışında uluslararası arama kurtarma operasyonuna yüksek bir kapasiteyle destek verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere gönderilen yardım faaliyetlerini koordine eden Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin ilk defa yurt dışında uluslararası arama kurtarma operasyonuna yüksek bir kapasiteyle destek verdiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden Lübnan'da, Başbakanı Necib Mikati, ekiplerinin sevki, yardımların organize edilmesi ve Ankara ile temasta geçilmesi için Çevre Bakanı Nasır Yasin'i görevlendirmişti.

Koordinatör Bakan Yasin, AA muhabirine, ekonomik krizle mücadele eden ülkesinin deprem bölgesindeki yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Deprem sabahı Başbakan Mikati ile "acil bir toplantı" yaptıklarını hatırlatan Yasin, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un da koordinasyonuyla deprem bölgelerine ivedi bir şekilde, arama kurtarma ekibi gönderildiğini ifade etti.

Lübnan'dan giden ekibin hızlı bir şekilde faaliyetlerine başladığını aktaran Yasin, arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş'taki enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldığını kaydetti.

Lübnan'ın böylesi bir felakete karşı daha önce yurt dışına yardım gönderme tecrübesinin bulunmadığını dile getiren Yasin, "Lübnan, ilk defa yurt dışındaki bir uluslararası arama kurtarma operasyonuna yüksek bir kapasiteyle destek verdi." dedi.

Yasin, ayrıca devletin yanı sıra Lübnan'daki sivil toplum kuruluşları nezdinde de hem arama kurtarma ekipleri hem de depremzedeler için yardım toplandığını anımsattı.

"Türkiye ile dayanışma insani bir görevdir"

Lübnan'ın uzun süredir ekonomik krizle boğuştuğunu ve imkanlarının kısıtlı olduğunu vurgulayan Yasin, "Daimi dayanışma nedeniyle Türkiye ile dostane ilişkilerimiz var. Tüm krizlere rağmen Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak insan bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özellikle Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasının ardından artan dayanışmasına dikkati çeken Yasin, "(Türkiye'nin) Lübnan'ın yanında duran daimi desteğine güzel bir karşılık verilmesi kapsamında, Türk halkı ve hükümetiyle, bu zor süreçte dayanışma içerisinde olmayı görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı kesimlerin, "Lübnan'ın krizden geçen, küçük bir ülke olduğunu ve Türkiye gibi büyük bir ülkeye nasıl destek olabileceği?" şeklindeki bir soruyu, gündem getirdiğine değinen Bakan Yasin, "Öncelikle Lübnan'ın verdiği destek insani dayanışmadır. Böylesi bir felaket ve krize maruz kalan ülkenin yanında durulmasının bir görev olduğu görüldü." diye konuştu.

Lübnan'dan deprem bölgesine yardımlar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Lübnan'dan Türkiye'ye çeşitli aralıklarla yardımlar gönderildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, depremin hemen ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı vermişti.

Lübnan'dan hareket eden ilk ekip, deprem bölgelerindeki 4 günlük çalışmalarının ardından 10 Şubat'ta Beyrut'a dönmüş, 11 Şubat'ta da 34 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibi gönderilmişti.

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Lübnan'dan Türkiye'ye 3,5 ton da insani yardım malzemesi gönderilmişti.