Lübnan Başbakanı Selam ve Türkiye Büyükelçisi Lütem Görüşmesi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldı.

Lübnan Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Başbakan Selam, Büyükelçi Lütem'i kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Büyükelçi Lütem, "Başbakan Selam ile nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelmekten onur duydum. Son derece verimli bir görüşme oldu." dedi.

Lütem, Başbakan Selam ile Türkiye ve Lübnan'ı ilgilendiren konuların yanı sıra İsrail'in saldırılarını ve Lübnan'daki bazı noktaları işgalini ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Lübnan'a her alanda desteğini sürdüreceğini bir kez daha vurguladığını aktaran Lütem, "Lübnan ile Türkiye birbirine yakın iki ülke ve halkları da bölgede barış ve istikrar istiyor." ifadelerini kullandı.