Lübnan Başbakanı Selam, Suriye ile Sınır Koordinasyonunu Görüştü

Lübnan Başbakanı Selam, Suriye ile Sınır Koordinasyonunu Görüştü
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Lüban Başbakanı Nevvaf Selam, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Lübnan-Suriye arasındaki sınır hattındaki koordinasyonu ele aldı. Görüşme, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Lübnan-Suriye arasındaki sınır hattıyla ilgili koordinasyonu görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Pedersen ve BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

BM'nin Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının ele alındığı görüşmede ayrıca Lübnan ile Suriye yönetimleri arasındaki sınır hattıyla ilgili koordinasyonun da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Pedersen ve Hennis-Plasschaert, Beyrut'taki temasları kapsamında dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmüştü.

Dünkü görüşmelerde de bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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