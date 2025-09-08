Lübnan Başbakanı Selam, Silahın Devlet Tekeline Alınması Sürecini Vurguladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetin, "silahın devlet tekeline alınması" kararını uygulama yolunda ilerlediğini, ülkenin istikrarının bölge ülkeleri için önem taşıdığını belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Selam, başkent Beyrut'ta Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sırasında Lübnan ve bölgede yaşanan gelişmelerle, Lübnan'daki kurumların desteklenmesinin yolları ele alındı.

Başbakan Selam, hükümetin, "silahın ülke genelinde devlet tekeline alınması" kararını uygulamaya koyma yolunda ilerlediğini belirtti.

Devlet egemenliğinin güçlendirilmesinin Lübnan'ın istikrarının temel direklerinden biri olduğunu söyleyen Selam, Lübnan'ın istikrarının sadece iç ihtiyaç değil bölge ülkeleri için de önemli olduğunu vurguladı.

Güneydeki İsrail sınırında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Selam, işgalini sürdürdüğü Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu Başkanı Yemahi de Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını güçlendirecek her yönteme destek verdiklerini söyledi.

Yemahi, bundan sonraki aşamanın Lübnan ve halkı için iyilik ve ilerleme aşaması olacağını kaydetti.