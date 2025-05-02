Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in saldırıları karşısında Suriye ile dayanışma mesajı verdi.

Başbakan Selam, yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Lübnan hükümeti olarak Suriye'de güven ve istikrarın sağlanmasını istediklerini vurgulayan Selam, Suriye halkının barış içinde yaşaması ve beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkati çekti.

Selam, "Lübnan, İsrail'in saldırıları karşısında Suriye ile dayanışma içindedir. Lübnan ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır." ifadelerini kullandı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.