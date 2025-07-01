Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in çekilmesiyle istikrarın sağlanacağını vurguladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılığını bir kez daha vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırılarını durdurmasının, güneyde tam istikrarın sağlanması için zorunlu olduğunu bildirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Başbakan Selam, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile başkent Beyrut'ta görüştü.

Başbakan Selam, görüşmede UNIFIL personelinin güvenliğinin korunmasına dikkat çekerek, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını sona erdirmesinin, bölgede kalıcı istikrar için temel koşul olduğunu vurguladı.

Görüşmede Lübnan'ın, UNIFIL ile koordinasyonun güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını teyit eden Başbakan Selam, Lübnan hükümetinin 1701 sayılı kararın eksiksiz uygulanmasını önemsediği belirtti.

Selam ayrıca, Lübnan'ın BM'ye gönderdiği resmi mesajda UNIFIL'in görev süresinin 31 Ağustos 2026'ya kadar uzatılmasını talep ettiğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la 19 Haziran'da yaptığı görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması gerektiğini söylemişti.

İtalyan Tümgeneral Diodato Abagnara, 24 Haziran'da UNIFIL Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına atanmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 27 Haziran'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mesaj göndermişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.