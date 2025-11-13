Lübnan Başbakanı Selam, İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Durumunu Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetiyle başkent Beyrut'ta yaptığı görüşmede, İsrail hapishanelerindeki Lübnanlı esirlerin durumunu ele aldı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, ICRC'nin Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Nicolas Von Arx başkanlığındaki heyeti Beyrut'ta kabul etti.

Selam, görüşmede "İsrail hapishanelerindeki Lübnanlı esirlerin sayılarının doğrulanması, akıbetlerinin belirlenmesi, tutuldukları yerlerin tespiti ve insani koşullarının izlenmesi" konusunda ICRC'nin katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki çalışmaları dolayısıyla Kızılhaç'a teşekkür eden Selam, uluslararası toplumu ve ilgili kuruluşları, esirlerin ülkelerine dönmeleri için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Kızılhaç heyeti ise görüşmede, Lübnan'ın güneyine yönelik saha incelemelerinin sonuçları ile bölgede yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail hapishanelerinde aralarında savaş esirlerinin de olduğu yaklaşık 20 Lübnanlı bulunuyor.