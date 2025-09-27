Lübnan Başbakanı Selam, İran ile İlişkilerde Egemenlik Vurgusu Yaptı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran'la ilişkilerinin düzeltilmesi için her iki ülkenin karşılıklı olarak egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in İsrail saldırılarında öldürülmesinin 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreni için Lübnan'a gelen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüştü.

Bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Selam, "İran'la ilişkilerin düzeltilmesi, her iki tarafın egemenliğine karşılıklı saygıyı ve iç işlerine karışılmamasını gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplaması kararına ilişkin "İran'ın, müttefiki Hizbullah'ın kararlarına desteğini" dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

Lübnan tarafı da silahların devletin tekelinde toplaması kararıyla ilgili İranlı yetkililerden gelen açıklamalara tepki göstererek bunları reddettiklerini duyurmuştu.