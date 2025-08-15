Lübnan Başbakanı Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ı Eleştirdi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın silah teslim etmeyi reddettiği ve gerektiğinde "Kerbela benzeri bir savaş"a hazır olunacağını söylediği konuşmasını, sert bir şekilde eleştirerek, bunun "örtülü bir iç savaş tehdidi" olduğunu belirtti.

Başbakanı Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamadan sözler paylaştı.

Kasım'ın sözlerini kınayan Selam, "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın açıklamaları örtülü bir iç savaş tehdidi taşıyor. Bugün Lübnan'da kimse bir iç savaş istemiyor ve böyle bir savaşa yönelik her türlü tehdit veya gözdağı kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Lübnan hükümetinin ABD-İsrail projesini uyguladığı" yönündeki iddialarının "geçersiz olduğunu" dile getiren Selam, kararlarının tamamen " Lübnan'a ait" olduğunu Bakanlar Kurulu'nda alındığını ve kimsenin ülkesine karar "dikte edemeyeceğini" kaydetti.

"Taif Anlaşması Lübnan devletinin topraklarında tümünde kendi gücüyle otoritesini kurmasını açıkça öngörüyor. Lübnan'da devletin dışında silah taşıma yetkisi hiçbir partiye verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunan Selam, Hizbullah'ın silahının İsrail'e teslim edilmesinin talep edilmediğini, teslim edilecek adresin Lübnan ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuzun vatanseverliği konusunda şüpheye düşülmesini reddediyoruz. Fitneyi teşvik eden sorumsuz davranışlara karşı dikkatli olunmalıdır." dedi.

Taif Anlaşması, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif kentinde Lübnanlı taraflar arasında, 15 yıl süren iç savaşı sona erdirmek amacıyla imzalandı. Anlaşma uyarınca, siyasi katılımı güçlendirmek amacıyla Lübnan'daki mezhepler arasında yetki dağılımı yeniden düzenlendi.

Anlaşmayla tüm Lübnanlı ve ülke dışı milislerin silahlarını devlete teslim etmesi ve ordunun ülke genelinde otoritesini sağlaması öngörülürken; anlaşma, devletin egemenliği ve birliğini garanti altına alıyor ve resmi kurumların dışında silahlı güçlerin varlığını yasaklıyordu.

Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek, "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur." diye konuşmuştu.

Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına atıfta bulunan Hizbullah Genel Sekreteri, "Saldırıları durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.