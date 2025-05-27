Lübnan Başbakanı Selam'dan Reform Vurgusu

Lübnan Başbakanı Selam'dan Reform Vurgusu
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkelerinin bağımsızlık ve karar alma yetkisine sahip bir devlet olma hedefini vurgulayarak, hayata geçirmeyi planladıkları reformlarla silahların devletin tekelinde tutulmasını amaçladıklarını belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümet olarak hayata geçirmeye çalıştıkları reformlara bağlı kaldıklarını belirterek, "Savaşta ve barışta kendi kararını alma yetkisine sahip bir devlet istiyoruz." dedi.

Selam, Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, Lübnan'ın ayrışmaların yanı sıra savaş ve vesayetlerden çok çektiğine işaret etti.

Lübnan'ın "yeniden devlet olmaya" kararlı olduğunu dile getiren Selam, hayata geçirmeye çalıştıkları projenin de ülkedeki silahları devletin tekelinde tutmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Devletin dışındaki silahlı oluşumları hatırlatan Selam, "Karar alma ikiliğine ve ulusal devlet projesinin kaybına sebep olan silah ikiliğinden kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki vizyonlarının bir hayal ürünü değil, gerçekleşecek bir proje olduğunu kaydeden Selam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz, kayırmacılık devleti değil hukuk ve kurumlar devleti olmaktır. Çekişmelerin arenası değil, kendi kararını alabilecek devlet olmak istiyoruz. Biz, savaşta ve barışta kendi kararını alma yetkisine sahip bir devlet istiyoruz."

Başbakan Selam, "Arap kimliğiyle övünen" bir Lübnan istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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