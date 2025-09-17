Lübnan Başbakanı Selam'dan Katar'a Destek: İsrail Saldırılarını Kınadı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar ile aralarındaki kardeşlik bağlarını vurgulayarak İsrail'in Doha'ya saldırısını kınadı.

Lübnan Başbakanlık Ofisine göre Selam, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda çok sayıda yetkili ve diplomatın katılımıyla düzenlenen Katar Hayır Kurumu ofisinin açılış törenine katıldı.

Törende eski Lübnan Başbakanı Temmam Selam, çok sayıda bakan, Arap ve yabancı ülke temsilcileri, büyükelçiler, güvenlik kurumları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

Başbakan Selam, yaptığı konuşmada, "Bugün, Lübnan ile kardeş devlet Katar arasındaki ilişkinin derinliğini teyit eden bir olaya tanık oluyoruz." dedi.

Katar'ın Lübnan'a olan bağlılığının bir kez daha ortaya konduğunu belirten Selam, bu ilişkinin sadece siyasi değil, insani ve kurumsal boyutlarıyla da güçlendiğini söyledi.

Selam, yakın zamanda Katar'ı hedef alan "hain İsrail saldırganlığına" dikkati çekerek, bunun yalnızca Katar'ı değil tüm Arap ülkelerini etkilediğini belirtti.

İsrail saldırılarının bölgedeki güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Selam, uzun süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın bu ihlali en güçlü şekilde kınadığını ve Katar'ın, liderlerinin ve halkının yanında olduğunu vurguladı.

Başbakan Selam, Doha'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi'nin sonuçlarını da överek, zirvenin "İsrail tehdidiyle mücadele için kolektif bir çerçeve oluşturduğunu ve Arap saflarını adil barış yaklaşımı etrafında birleştiren bir platform işlevi gördüğünü" kaydetti.

Selam, Katar Hayır Kurumu'nun Lübnan'daki çalışmalarını da övdü.

Kurumun eğitim, sağlık, yardım ve yerinden edilmiş kişilere destek gibi çeşitli alanlarda kritik rol üstlendiğini belirten Selam, ofisin açılışını "idari bir adım olmanın ötesinde, Katar'ın Lübnan'a olan sürekli bağlılığının bir ifadesi" olarak niteledi.

Öte yandan Katar Hayır Kurumu Başkanı Hamed bin Nasır Al Sani ise açılışta yaptığı konuşmada, kurumun dünya çapında 34 ülkede saha ofisi ağı ve 70'ten fazla ülkede uluslararası ortaklıkları bulunduğunu söyledi.

Bin Nasır, Lübnan'daki faaliyetlerinin 1990'lardan bu yana kesintisiz sürdüğünü, Lübnanlılar ve mülteciler arasında en savunmasız gruplara odaklandıklarını kaydetti.

Katar Hayır Kurumu'nun bugüne kadar Lübnan'da yürüttüğü projelerden 483 binden fazla kişinin faydalandığını aktaran Bin Nasır, bu çalışmaların eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik güçlendirme gibi alanları kapsadığını ifade etti.

Bin Nasır, yeni ofisin, Lübnan'ın ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumlu projeler için bir başlangıç noktası olacağını sözlerine ekledi.

Kuruluşun bir sonraki aşamada, Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinli mülteciler dahil olmak üzere 396 binden fazla kişiyi hedefleyen 70'ten fazla insani yardım ve kalkınma projesini hayata geçireceği bildirildi.