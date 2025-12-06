Lübnan, AB'yi saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Selam, Katar'daki Doha Forumu kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Selam, Kallas ile görüşmesinde, Lübnan'daki ekonomik, mali ve idari reformlar kapsamında fikir alışverişinde bulunurken, ülkede silahların devlet tekeline alınması ve tüm Lübnan topraklarında egemenliğin sağlanması yönünde yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Lübnan Başbakanı, bu noktada ordusunun desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Selam, Lübnan'a destek sağlanması ve İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesi için gerekli baskının yapılması konusunda AB'nin diplomatik rolünün önemini vurguladı.