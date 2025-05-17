Lübnan Başbakanı Selam, BM Genel Sekreteri ile İsrail'in İhlallerini Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini ele aldı.

Lübnan Başbakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Selam'ın 34. Arap Birliği Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Bağdat'ta Guterres ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarının ele alındığı aktarılan açıklamada, "Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kesin bir dille reddettiğini ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini iletti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre Selam, İsrail'in Lübnan topraklarındaki bazı noktalarda işgalini sürdürmesine dikkati çekerek söz konusu işgalin 1701 sayılı karar başta olmak üzere BM'nin tüm kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güneyde yaptığı görevin önemine de işaret eden Selam, Mavi Hat bölgesinde güven ve istikrarın korunması için UNIFIL ile işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.