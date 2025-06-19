Lübnan Başbakanı Selam, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüştü.

Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Başbakan Selam ve Barrack Lübnan ve ABD ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşmeye dair ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başbakan Selam'dan önce de Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında görüşmüştü.