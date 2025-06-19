Lübnan Başbakanı Selam, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüştü.

Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Başbakan Selam ve Barrack Lübnan ve ABD ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşmeye dair ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başbakan Selam'dan önce de Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında görüşmüştü.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı

EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.