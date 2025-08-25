Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkesinin egemenliğine saygı göstermesi ve Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, ABD Kongre Üyeleri Darin LaHood ve Steve Cohen ile başkent Beyrut'ta görüştü. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da toplantıda hazır bulundu.

Başbakan Selam görüşmede, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermesi ve işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Selam, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermesi, işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmesi ve saldırılarını durdurmasının, "Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlaması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması süreçlerini mümkün kılacağını" ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Hükümetin attığı adımlar Lübnan'a güveni yeniden sağlayacak

ABD'li Kongre Üyesi LaHood ise görüşmede, Lübnan hükümetinin şu ana kadar devlet otoritesini ülkenin tüm topraklarına yaymak ve silahı kendi elinde toplamak için aldığı önlemlerin yanı sıra yürütülen yargı ve mali reformlara dikkati çekti.

Atılan adımların uluslararası toplumun Lübnan'a olan güveninin yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan LaHood, Lübnan ordusunun güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde temel rol üstlendiğini vurgulayarak orduya desteğin sürdürülmesini sağlamak için ABD Kongresi'nde çaba gösterdiğini söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.