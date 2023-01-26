Lübnan Başbakanı Mikati, yargıdaki bölünmelerin tehlikeli sonuçlarına ilişkin uyardı

Lübnan'da Başbakanı Necip Mikati, ülkesindeki yargıda yaşanan bölünmelerin, tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Lübnan 24 haber sitesine göre, Başkent Beyrut'ta İşadamları Destek ve Geliştirme Birliği töreninde konuşan Mikati, "Geçen iki gün içinde yargıda bölünmelere tanık olduk." dedi.

Mikati, yargı mensuplarının politik çekişmelerden uzak olarak hikmetle bu ikilemi çözmemeleri durumunda, bölünmenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Mikati şöyle konuştu:

"Karşılıklı kampanyalar yargıda daha fazla zayıflama ve Lübnanlıların ezici çoğunluğunun yargıya güvensizliğine sebep oluyor."

Soruşturma süreci ve siyasi tartışmalar

Patlamayla ilgili soruşturma süreci Lübnan'da siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen ilk yargıç Fadi Savvan, eski Başbakan Hassan Diyab ile 3 eski bakanı olayda "ihmali ve kusuru bulunmakla" suçlamasının ardından görevden alınmış ve yerine Tarık Bitar atanmıştı.

Ancak yargıç Bitar da Savvan gibi siyasilere yönelik kararlarından sonra hedef haline gelmişti.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, Aralık 2021'de, Bitar'ın "soruşturmayı siyasileştirdiği" iddiasıyla görevden alınması talebiyle dava açmıştı.

Bunun üzerine Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma sürecini askıya almıştı.

Lübnan basınında 23 Ocak'ta yer alan haberlerde ise hakkındaki şikayetlerin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve herhangi bir sonuca varılmaması üzerine Bitar'ın yeniden soruşturmaya başladığı belirtilmişti.

Bitar, 13 aylık aradan sonra tekrar başladığı soruşturma kapsamında, "cinayet, kundaklama ve sabotaj" gibi suçlamalardan dolayı Başsavcı Uvaydat ve 3 hakimin ismini daha iddianameye eklemişti.

Uvaydat ise 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iddianameye isminin eklenmesi kararını yok saydıklarını ve Bitar'ın elinin söz konusu dosyadan çektirildiğini belirtmişti.