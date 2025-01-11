Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin Yeni Lideri Şara ile Görüştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ile 2011'deki iç savaştan bu yana başbakanlık düzeyinde ilk kez Şam'da yeni lider Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki sınır güvenliği ve işbirliği konuları ele alındı.

- Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin yeni lideri Şara ile görüştü

Lübnan'dan, 2011'deki iç savaştan bu yana Suriye'ye başbakanlık düzeyinde ilk ziyaret

ŞAM - Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette yeni lider Ahmet eş-Şara ile görüştü. Mikati, sınırları güçlendirmek için Suriye ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara'nın daveti üzerine komşu Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a ziyaret gerçekleştiren Mikati, Başkanlık Sarayı'nda Ahmet eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Lübnan Başbakanı Mikati, iki ülkenin kara sınırlarının güvenliğini sağlamak ve kara ile deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Ahmet eş-Şara ise iki ülke arasındaki kaçakçılık, sınırdaki zorluklar ve Lübnan bankalarındaki Suriye mevduatları gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.

Taraflar, bu konuların ele alınması ve destek sağlanması amacıyla komiteler kurulması konusunda anlaştı.

Mikati'nin ziyareti, Lübnan'dan Suriye'ye 14 yıl aradan sonra başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin Yeni Lideri Şara ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
img

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç gündeme getirmişti: Erden Timur, Şanlıurfa'daki Özbek-Büyükekşi görüşmesini doğruladı

Açıklamaları olay! Erden Timur, Urfa'daki görüşmeyi doğruladı
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.