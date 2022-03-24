Lübnan Başbakanı Mikati, Körfez ile aralarındaki çatlağın ortadan kalkacağını söyledi

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleriyle geçen yıl kötüleşen ikili ilişkilerdeki çatlağın kısa bir süre içerisinde ortadan kalacağını bildirdi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin kabine toplantısından sonra bir basın toplantısı düzenlediği duyuruldu.

Mikati, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeni tesisi için daha önce yapılan müzakerelere, Lübnan'ın soruna yaklaşımına Suudi Arabistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarından olumlu tepkilerin geldiği hatırlatmasında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın son iki gün içerisinde Beyrut yönetimi ile buzları eritmeye yönelik açıklamalara ilişkin Mikati, "Lübnan ve kardeş Körfez ülkeleri ilişkilerindeki çatlak kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır." dedi.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Mikati ayrıca Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Mikati'nin bu açıklamaları üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetime eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.