Lübnan Başbakanı Mikati İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısını kınadı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı 2 gazeteciyi öldürmesini kınayarak İsrail'in suç işlemede sınır tanımadığının bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı 2 gazeteciyi öldürmesini kınayarak İsrail'in suç işlemede sınır tanımadığının bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Mikati'nin İsrail saldırılarına yönelik tepki açıklaması hükümetin X sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Al Mayadeen TV muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari'nin de aralarında bulunduğu sivillerin ölümü ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Mikati, İsrail'in suç işlemede herhangi bir sınırının olmadığının bir kez daha kanıtlandığını ifade etti.

Mikati, İsrail'in gazetecileri hedef alarak onun suçlarını ve saldırılarını ortaya çıkaran medyayı susturmaya çalıştığını kaydetti.

Lübnan Başbakanı, saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve Al Mayadeen TV'ye başsağlığı diledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği saldırılarda 2'si gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.