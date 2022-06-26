Lübnan Başbakanı Mikati desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tüm alanlarda ülkesine verilen desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı konutunda kabul etti.

Mikati ve Akdağ'ın iki ülke arasındaki sağlık iş birliği ve bu yöndeki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan'ın tüm alanlarda Lübnan'a verilen desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.

Mikati ve Akdağ görüşmesinde, Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy da hazır bulundu.

Recep Akdağ, "Lübnan'da Sürdürülebilir Sağlık Sistemi'ne Doğru" temalı konferansa katılmak için 24 Haziran'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelmişti.