Lübnan Başbakanı İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşı önlem çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, " İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik hak ihlalleri ve saldırıları konusunda daha kararlı önlemler alınması" çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati başkent Beyrut'taki hükümet merkezinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Daimi ve geçici BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bulunduğu toplantıda, Mikati "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alması gerektiğini" belirtti.

Mikati, "Güvenlik Konseyi, masum sivillerin ve sivillerin acısını dindirmek için elinden geleni yapan sivil savunma çalışanlarını korumak için tepkisi hızlı ve güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef almasını şiddetle kınayan Mikati, bu saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve Lübnan halkının güvenliği için tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına düzenlediği saldırıların neden olduğu yangını söndürmek üzere bölgeye gittiği bildirilmiştir.

İsrail ordusunun, bölgeye giden sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 ilk yardım görevlisinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtilmişti.