Lübnan Başbakanı, Arap Ülkelerini Krizin Vurduğu Lübnan'ı Kurtarmak İçin Ortak Çaba Göstermeye Çağırdı

BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati Çarşamba günü Arap ülkelerini "olağanüstü zor bir durumdan" geçen "Lübnan'ı kurtarmak için biraraya gelmeye" çağırdı.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Mikati, Cezayir'deki Arap Birliği Zirvesi sırasında, "Lübnan hala tüm Arap kardeşlerin yardımına güven duyuyor. Bu nedenle, ülkem Lübnan'ı kurtarmak için Arapların birlik olmasına izin verin" dedi.

Mikati, Lübnan'ın ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sıkıntı çektiği ve salgın hastalıklarla asgari kaynakla savaştığı uyarısında da bulundu.

Ülkedeki mülteciler de dahil olmak üzere artan yabancı Arap nüfusuna atıfta bulunan Lübnan Başbakanı, "Altyapımız zayıfladı, kaynaklarımız kıt ve benzeri görülmemiş bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak tüm bunlara rağmen bu büyük Arap nüfusunu aldık, ama görmezden gelinmesi değil güçlendirilmesi gereken zayıf bir yapıya dönüştük" dedi.

Mikati ayrıca "Lübnan'ın Arap Birliği'nin tüm kararlarına bağlılığını ve bu kurumun bu tarihi koşullarda rolünü oynamasına verdiği desteği" teyit etti.