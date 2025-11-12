Lübnan Başbakan Yardımcısı'ndan Suriye'ye Teşekkür

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyinde çıkan yangınların söndürülmesi için yardım teklifinde bulunan Suriye'ye teşekkür etti.

Mitri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) 10 Kasım'da attığı yakıcı ve patlayıcı mühimmat nedeniyle çıkan yangınları söndürmek için Suriyeli yetkililerden yardım teklifi aldıklarını belirtti.

Suriye'nin bu girişimine teşekkür eden Mitri, "Bu güzel girişim, Suriye- Lübnan ilişkilerindeki dayanışma ruhunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e ait İHA'lar önceki gün Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yakıcı ve patlayıcı mühimmat atarak yangınlara yol açmıştı. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan yangının önemli kısmı kontrol altına alınmıştı.