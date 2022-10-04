Lübnan Bankalar Birliği: Mevduat krizinden bankalar değil devlet sorumlu

Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "hükümetin, mevduat sahiplerinin parasından harcama yaptığı ve tüm mevduat sahipleri adına adaletin sağlanması için kurtarma planını ve gerekli mevzuatı onaylamakta geç kaldığı" ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bütçeleri onaylayıp kanunlara göre harcayan ve israf eden, ardından ödeme yapmayı bıraktığını açıklayan devlettir. Mali açığın ilk ve en büyük sorumluluğu devletin kendisine aittir. Devlet mevduat sahiplerine bunu tazmin etmekle yükümlüdür."

Bir süredir devlet tarafından mevduatları dondurulan mudilerin banka baskınlarına sahne olan Lübnan'da, son olarak bugün Bekaa, Sur, Trablus ve Beyrut'taki 4 şubeye baskın düzenlenmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

Ülkede dün de 4 kişi, bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarından 11 bin dolar çekmişti.