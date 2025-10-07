Lübnan Bakanlar Kurulu, Ordunun Silahların Tekeline Alınması Raporunu İnceledi

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, ordunun silahları devletin tekeline almasına ilişkin hazırlanan ilk raporu inceledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da katılımıyla Baabda Sarayı'nda kabine toplantısı gerçekleştirildi.

Lübnan kabinesi, ordunun ülkedeki silahları devletin tekeline alma planına dair hazırlanan ilk raporu inceledi.

Bakanlar Kurulu ayrıca 25 Eylül'de ülkenin en bilinen simgelerinden Güvercin Kayalıklarına İsrail saldırılarında ölen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in portrelerinin yansıtılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hizbullah'a yakın Sanat Derneği-Risalat'ın faaliyet ruhsatını askıya aldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos da düzenlediği basın toplantısında, Lübnan ordusu tarafından sunulan "silahların devletin tekeline alınması" planıyla ilgili raporu incelediklerini belirtti.

Morcos, Hizbullah'a yakın derneğin faaliyet ruhsatının askıya alınmasına ilişkin ise Bakanlar Kurulunun söz konusu derneğin feshedilmesi talebini desteklediğini ancak soruşturma sonuçlanıncaya kadar yalnızca faaliyet ruhsatını durdurma kararı aldığını aktardı.

Lübnanlı Bakan, derneğin kamu mallarını amacı dışında kullanmak ve kamu düzenini bozmak gibi eylemlerle ilgili kanunu ihlal ettiğini belirtti.

Hükümetin Güvercin Kayalıklarına herhangi bir görsel yansıtılmasını yasaklayan kararına rağmen 25 Eylül akşamı Hizbullah yanlıları İsrail saldırısında ölen liderlerin portrelerini kayalıklara yansıtmış ve sahilde yolları kapatarak gösteri düzenlemişti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.