Lübnan, Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

BEYRUT, 2 Ekim (Xinhua) -- Lübnan, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan iki güvenlik personeline acil şifa diledi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak saldırıyı kınadığını ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.