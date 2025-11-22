Lübnan Adalet Bakanı'ndan Suriye ile İşbirliği Mesajı

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Suriye'nin, Beşşar Esed yönetimi dönemindeki suikastlarla ilgili ülkesine bilgi sağlamada pozitif bir tavır sergilediğini belirtti.

Lübnan'ın 82'nci bağımsızlık yıl dönümü programı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Nassar, Suriye'den Esed döneminde işlenen suikastlar, zorla kaybedilen ve adaletten kaçan Lübnanlıların dosyalarıyla ilgili bilgi istediklerini söyledi.

Suriye'nin bu konuda pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu kaydeden Nassar, bu yaklaşımın pratik adımlara dönüşmesi temennisinde bulundu.

Nassar, Lübnan'daki Suriyeli mahkumların dosyasıyla ilgili her türlü işlemin ise yürürlükteki yasalar ve ilgili kurumlar aracılığıyla yürütüleceğini dile getirdi.

Lübnan'da silahların devlet elinde toplanması meselesine de değinen Nassar, "bunun güçlü bir devletin inşası için temel şart olduğunu ve bunda yaşanacak herhangi bir gecikmenin Lübnan'ın tüm kurumlarıyla tam bir devlet kurma kapasitesini etkileyeceğini" dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 20 Kasım'da başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri başkanlığındaki heyeti kabul etmişti.