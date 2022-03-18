Lübnan, ABD'ye İsrail'le durdurulan deniz sınırı müzakerelerini sürdürmesi için çağrı yaptı

Lübnan, ABD'ye, İsrail ile yaklaşık 10 aydır durdurulan deniz sınırı müzakerelerini tamamlama çabalarını sürdürmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Deniz Sınırlarının Çizilmesi için Müzakereler Teknik Komitesi'nin sonuçlarını görüşmek üzere Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir toplantı yaptı.

Açıklamada toplantıda, ABD'nin İsrail ile güney deniz sınırını çizme önerisini inceleyen (cumhurbaşkanlığı, hükümet, ordu ve petrol sektörü temsilcilerinden oluşan) teknik komitenin sonuçlarının gözden geçirildiği belirtildi.

Lübnan'ın haklarının korunmasını ve deniz sınırları üzerindeki tam egemenliğini garanti eden birleşik bir konuma ulaşmak amacıyla ABD'nin önerisiyle ilgili gözlemler ile soruşturmaların görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, "ABD'yi, Lübnan'ın bölgedeki yüksek çıkar ve istikrarını koruyacak şekilde deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik müzakereleri tamamlama çabalarını sürdürmeye davet etmeye karar verildi." denildi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, 12 Nisan 2021'de İsrail'le tartışmalı deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölgesini genişletmeye ilişkin taslağı imzalayarak Başbakanlığa sunduğunu açıklamıştı.

Avn ise 15 Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, ülkesi ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının uluslararası uzmanlara başvurularak çizilmesini istemişti.

İki ülke arasındaki 860 kilometrekarelik tartışmalı deniz sahasının da petrol ve gaz zengini bir bölge olduğu belirtiliyor.

Lübnan-İsrail deniz sınırlarını belirlemek amacıyla temaslarda bulunmak üzere 8 Şubat'ta Beyrut'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.