Lübnan Başbakanı Selam, Pakistanlı mevkidaşı Şerif'ten Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesini istedi

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Pakistanlı mevkidaşı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını talep etti. Selam, İsrail'in saldırılarının tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı ve Şerif, barış için çabalarını genişleteceklerini ifade etti.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü.

Selam görüşmede, Şerif'in ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaları övdü ve İsrail'in dün Lübnan geneline eş zamanlı düzenlediği saldırıların tekrar etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şerif ise İsrail'in saldırılarını kınayarak, Pakistan'ın Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması için çalıştığını ifade etti.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, bu saldırılarda en az 254 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
