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Lübnan'a 1300 Ton İnsani Yardım Gönderilecek

Lübnan'a 1300 Ton İnsani Yardım Gönderilecek
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İsrail'in saldırıları sonrası Türk Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Lübnan için insani yardım seferberliği başlattı. 80 konteynerden oluşan 1300 ton yardım malzemesi, önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

LÜBNAN'a yönelik düzenlenen saldırıların ardından aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneği'nin de bulunduğu 9 Sivil Toplum Kuruluşu, bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu. Burada konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Hazırlayacağımız insani yardım gemisiyle ilk etapta yaklaşık 80 konteynerden oluşan bin 300 ton insani yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından yardım seferberliği başlatıldı. Aralarında İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu 9 Sivil Toplum Kuruluşu, Fatih'te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, 80 konteynerdan oluşan bin 300 ton insani yardım malzemesinin bir hafta içerisinde ulaştırılacağı belirtildi.

'İSRAİL, SİVİLLERE İNSANİ YARDIM ULAŞMASINI DA ENGELLEMEKTEDİR'

Burada konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, " İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en kara sayfalarını yazmaya devam ediyor. Nice soykırım ve aparteit uygulamalarıyla Gazze'de devam eden saldırılar birkaç gün sonra bir yılını tamamlamış olacak. Bu ırkçı Siyonist katiller uluslararası tüm evrensel hukuk kurallarını ayaklar altına alarak kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden, on binlerce sivili yok etmek için hedef gözetmeksizin saldırmakta, tarihin en ahlaksız savaş suçlarını işlemektedir. İsrail, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre sözleşmeleri ve başkaca uluslararası metinlerindeki insani yardımların dokunulmazlığı esaslarına rağmen sivillere insani yardım ulaşmasını da engellemektedir" dedi.

'BİR İNSANİ YARDIM GEMİSİ ÇALIŞMASI BAŞLATIYORUZ'

Özdal, aylar öncesinde acil yardım malzemesi temin ettiklerini belirterek, '23 Eylül itibari ile Lübnan'a yönelik büyük bir savaş başlatan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Sur ve Sayda, doğusunda Bekaa bölgesini ve başkent Beyrut ile Suriye sınır hattındaki çok sayıda noktayı hedef alarak bin 200'den fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve bugün itibari ile 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk ederek göç etmesine neden olmuştur. İsrail'in Gazze'deki savaşı Lübnan topraklarına yayma ihtimaline karşılık burada bulunan STK'larla iş birliği içerisinde olası bir savaş durumunda insani yardım ulaştırmak üzere aylar öncesinden acil yardım malzemeleri temin etmiş idik. Saldırıların başlamasıyla ilk günlerde önceden hazırlığını yaptığımız yardım malzemelerini bölgede bulunan ekiplerimiz, savaş mağdurlarına acil olarak ulaştırdılar. Savaşın büyümesi ve ihtiyaçların artması ile birlikte; asırlarca birlikte yaşadığımız, tarihi akrabalık, komşuluk ve kardeşlik bağlarımız olan Lübnan halkının karşı karşıya kaldığı bu zor günlerde olabilecek en güçlü şekilde yanlarında olmak üzere insani yardım alanında faaliyet gösteren dokuz sivil toplum kuruluşu olarak 'Lübnan için hemen şimdi yardım seferberliği' sloganıyla bir insani yardım gemisi çalışması başlatıyoruz" diye konuştu.

'1300 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ LÜBNAN HALKINA ULAŞTIRILMIŞ OLACAKTIR'

Yardım malzemelerinin 80 konteynerden oluştuğunu belirten Özdal, "Bu çerçevede bölgede bulunan ekiplerimizin Lübnan Acil Yardım Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı olarak birlikte hazırlayacağımız bu insani yardım gemisi ile gıda kolisi, konserve, yatak, battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, iç giyim, hasır ve çadır gibi birçok farklı kalemde insani yardım malzemelerini Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Hazırlayacağımız insani yardım gemisiyle ilk etapta yaklaşık 80 konteynerden oluşan bin 300 ton insani yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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