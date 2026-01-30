Lübnan hükümeti, 300'den fazla Suriyeli tutuklunun iadesini öngören anlaşmayı onayladı

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Bakanlar Kurulunun, Şam ile imzalanan ve 300'den fazla Suriyeli tutuklunun ülkelerine teslim edilmesini öngören anlaşmayı onayladığını bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mitri, onlayanan anlaşmanın, Lübnan cezaevlerinde bulunan bazı Suriyeli tutukluların ülkelerine iadesini öngördüğünü söyledi.

Mitri, anlaşma çerçevesinde 300'den fazla Suriyeli tutuklunun, cezalarının kalan kısmını kendi ülkelerinde tamamlayacağını belirtti.

Lübnan'daki Suriyeli mahkumlar

Lübnan'daki Suriyeli tutukluların büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, genellikle Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor.

Rejimin devrilmesinin ardından konu, Beyrut ile Şam arasında adli ve siyasi işbirliğinin başlıklarından biri haline geldi.

Lübnan'daki Suriyeli tutukluların sayısı yaklaşık 2 bin 500 olarak tahmin ediliyor.