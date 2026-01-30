Haberler

Lübnan hükümeti, 300'den fazla Suriyeli tutuklunun iadesini öngören anlaşmayı onayladı

Güncelleme:
Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Bakanlar Kurulu'nun Şam ile imzalanan anlaşmayı onaylayarak 300'den fazla Suriyeli tutuklunun ülkesine iadesini öngördüğünü açıkladı. Anlaşma, Lübnan cezaevlerinde bulunan bazı Suriyeli tutukluların cezalarının kalan kısmını Suriye'de tamamlamasını sağlıyor.

Lübnan'daki Suriyeli mahkumlar

Lübnan'daki Suriyeli tutukluların büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, genellikle Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor.

Rejimin devrilmesinin ardından konu, Beyrut ile Şam arasında adli ve siyasi işbirliğinin başlıklarından biri haline geldi.

Lübnan'daki Suriyeli tutukluların sayısı yaklaşık 2 bin 500 olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
