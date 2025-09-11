Lüblin Üçgeni'nden Rus İHA'larına Sert Tepki

Lüblin Üçgeni'ni oluşturan Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınadı.

Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlaline ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hava sahası ihlali şiddetle kınanarak, Rusya'nın eylemleri ve Belarus'un hava sahasını kullandırmasının, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Yalnızca ortak ve koordineli tepkilerin halkın güvenliğini garanti altına alabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ortaklarımızı, Ukrayna'nın hava savunmasını acilen güçlendirmeye ve NATO ile Avrupa Birliği'nin doğu kanadını güvence altına alma çabalarında Litvanya ve Polonya'ya destek vermeye çağırıyoruz. Yalnızca yeterli ve güçlü bir yanıt, daha fazla tırmanmayı önleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın, Polonya, Litvanya ve diğer ortaklarla, Rus füzeleri ve İHA saldırılarına karşı etkili erken uyarı ve savunma sisteminin inşasında elindeki tüm istihbarat ve operasyonel verileri paylaşmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

"Tüm toplumlarımızı uyanık olmaya çağırıyoruz"

Güç ve işbirliğinin Rus saldırganlığına etkili şekilde karşı koymanın tek yolunu oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu olayın aynı zamanda Rus dezenformasyonunda bir artışı tetiklediğini kaydediyoruz. Tüm toplumlarımızı uyanık olmaya ve Rusya'nın kötü niyetli dezenformasyon girişimlerinin farkında olmaya çağırıyoruz." uyarısında bulunuldu.

Adını Polonya'nın Lüblin kentinden alan Lüblin Üçgeni, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonunu desteklemeyi ve Ukrayna'daki Rus saldırganlığına ortaklaşa karşı koymayı amaçlayan ve Polonya, Litvanya ve Ukrayna arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğini hedefleyen bölgesel ittifak olarak 2020'de kurulmuştu.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.