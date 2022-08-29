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Lübbey'deki tarihi cami için restorasyon talebi

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Lübbey'deki tarihi cami için restorasyon talebi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu sadece 6 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nde vatandaşlar köy camisinin restore edilmesini istiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu sadece 6 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nde vatandaşlar köy camisinin restore edilmesini istiyor.

Mahallede kahvecilik yapan Mehmet Güler, AA muhabirine köylerinde bulunan çok özel bir mimariye sahip tarihi caminin restorasyon beklediğini ifade etti.

Söz konusu caminin ibadete açılmasının turizme de katkı sunacağını belirten Güler, "Köyümüzde bulunan çok değişik mimariye sahip camide son yıllarda bazı bölümlerinde yarıklar ve boşluklar oluşmaya başladı. Camimizin bir an önce restore edilerek ibadete açılmasını ve turizme kazandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Muzaffer Coşut ise tarihi caminin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını yetkililerden bu anlamda destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Mehmet Güler Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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