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LSE Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı

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Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin'e destek ve üniversitenin İsrail'e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE'nin Marshall binasında eylem başlattı.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin'e destek ve üniversitenin İsrail'e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE'nin Marshall binasında eylem başlattı.

Londra Üniversitesine bağlı kolejlerden biri olan LSE'de öğrenciler, üniversite yönetiminin taleplerine yanıt vermemesi üzerine ülkedeki ve dünyadaki birçok üniversitede olduğu gibi yerleşme eylemi başlatarak çadırlar kurdu.

Eylemin başlaması ve çadırların kurulmasının ardından üniversiteye dışardan girişler yasaklandı. Binaların girişlerinde bulunan güvenlik görevlileri, yalnızca LSE kimliği bulunanları binalara aldı.

AA muhabirine konuşan yüksek lisans öğrencisi ve Filistin Topluluğu sözcüsü Ethan Chue, LSE'nin İsrail'le işbirliği yapan şirketler, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde bulunan şirketler ve fosil yakıtlar üretici ve satıcıları ile silah üreticileriyle ilişkilerini ortaya koyan 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Chue, "LSE, yaklaşık 485 milyon sterlinlik (yaklaşık 20 milyar lira) bağış alıyor, bunun neredeyse 80 milyon sterlinini (yaklaşık 3 milyar lira) Filistinlilere karşı işlenen suçlara, fosil yakıtlara, silah şirketlerine ve onların finansörlerine harcıyor." diye konuştu.

"Taleplerimiz çoğunlukla bürokrasi makinesi ve sessizlikle karşılık buldu"

Bu ilişkilerin sona erdirilmesi için Marshall binasında eylem başlattıklarını söyleyen Chue, üniversite yönetimiyle ekim ayından bu yana görüşmeye çalıştıklarını ancak taleplerin yalnızca bir kere dinlendiğini anlattı.

Ocak ayında gerçekleşen görüşmede LSE'yi Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya ve İsrail'le ilişkilerini sona erdirmeye davet ettiklerini belirten Chue, "Taleplerimiz çoğunlukla bürokrasi makinesi ve sessizlikle karşılık buldu. Ocak ayındaki görüşmede okulun yatırım danışmanı Caroline Butler, üniversitenin çevresel ve sosyal yönetim politikasının etikle değil riskle ilgili olduğunu söyledi. Bu, üniversitenin ahlaki sorumluluklarından feragat etmesidir." dedi.

Chue, okulda çadırların kurulmasıyla üniversite yönetiminin yeniden görüşmeyi kabul ettiğini ancak yapılan görüşmeden henüz bir sonuç çıkmadığını dile getirdi.

Dikkatleri Gazze, Refah ve Batı Şeria'ya çekmek için bu eyleme başladıklarının vurgulayan Chue, şöyle devam etti:

"Raporumuz, İsrail'in devam eden apartheid rejimine ve Filistinlilere karşı yürütülen savaşa fon ve altyapı materyalleri sağlayan şirketlere işaret ediyor. Araştırmalarımız sonucunda LSE'nin BAE Systems, Boeign, Raytheon, Lockheed Martin gibi İsrail ordusuna silah, mühimmat ve bomba sağlayan şirketlerle işbirliği olduğunu ortaya koyduk. Ayrıca LSE'nin işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler listelerine giren Airbnb ve booking.com gibi sitelerle de işbirliği bulunuyor."

Kaynak: AA / Güncel

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