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LPG'li otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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LPG'li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki LPG'li bir otomobil alev alev yandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki LPG'li bir otomobil alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezi istikametine seyreden 59 AAC 390 plakalı LPG'li otomobilin motorundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını fark eden araç sürücüsü hemen arabadan atlayarak, yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

LPG'li otomobil alev topuna döndü

LPG'li otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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