Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü - Haberler

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Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi ve benzeri görülmemiş bir siyasi zafer olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı azim, inanç, cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla yürüten yüce Türk milletinin, bu zaferi Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırarak önemli bir zafer elde ettiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de deyimiyle Lozan Antlaşması Türk tarihinde dönüm noktası oldu. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin tapu senedidir. Benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Kimilerine bir şey ifade etmiyor ya da anlamak istemiyor olabilirler. Ancak bizim için Lozan demek Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini tüm dünyaya kabul ettiren zafer demektir.

Lozan Barış Antlaşması, Edirne için de çok büyük öneme sahiptir. Lozan Antlaşması'nın kahramanı İsmet İnönü ayrıca Edirne'nin ilk milletvekillerindendir. İsmet Paşa, Lozan'da bugün Edirne'nin en gözde en güzide yeri, kentimizin akciğerleri olan ve Meriç Nehri'nin batısındaki tek Türk toprağı olan Karaağaç'ı, bu antlaşma ile alarak Edirne'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye etmiş, sözünü de yerine getirmiştir. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılında, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Edirne Milletvekili, fahri hemşerimiz Lozan kahramanı İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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