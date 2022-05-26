Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları'nın güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel