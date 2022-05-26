Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları'nın güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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