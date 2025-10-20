Louvre Müzesi Soygunu: Bugün Kapalı

Fransa'da dün yaşanan soygunun ardından tahliye edilerek ziyaretçi girişine kapatılan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Ulusal basının Louvre Müzesi basın ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, dün sabah saatlerinde tarihi eser niteliğinde 9 mücevherin çalındığı soygunun ardından ziyaretçilerin tahliye edildiği Louvre Müzesi bugün halka kapalı olacak.

Soyguna tepkiler

Fransız kamuoyunda "yüzyılın soygunu" olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyürken, hükümet de müzelerde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, BFMTV'ye yaptığı açıklamada olanlara inanamadığını belirterek, " Fransa'nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık" olarak niteledi.

Bellamy, "Bu soygun son derece basitti çünkü açıkça tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zaaflarından yararlanıyordu." diye konuştu.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu ise RTL kanalında katıldığı programda, hükümet krizlerinin yaşandığı siyaset arenasını hatırlatarak, "Soygun, kırılgan ulusal bağlam hakkında çok şek anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, France Info'ya yaptığı açıklamada, soygunun " Fransa'yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü" söyledi. Brossat, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye "bu tür olayların yeniden yaşanmaması için somut plan" sunması çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin de France Inter'de katıldığı programda, Fransa'nın kültürel mirasını korumada "başarısız" olduğunu dile getirdi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.