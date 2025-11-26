Louvre Müzesi'ndeki Soygunla İlgili 4 Kişi Daha Gözaltına Alındı

PARİS, 26 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Savcı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Beccuau salı günü yaptığı açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin, Paris'te yaşayan 38 ve 39 yaşlarında iki erkek ile 31 ve 40 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi. Savcılık, bu kişilere yöneltilen suçlamaların, gözaltı süreleri bitinceye kadar açıklanmayacağını belirtti.

Soruşturma kapsamında ekim ayı sonu ve kasım ayı başlarında bir dizi gözaltı gerçekleştirilmiş ve iddianameler hazırlanmıştı.

19 Ekim günü sabah saatlerinde 4 kişi, Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi'nden yaklaşık 88 milyon euro (102 milyon ABD doları) değerinde 8 mücevher çalmıştı. İlk incelemelerde, yük asansörünü kullanarak üst katın penceresine ulaşan soyguncuların, mücevherlerin sergilendiği vitrinlerin camını kırarak mücevherlerle kaçtığı tespit edildi.

Çalınan mücevherlerin yerini tespit etmek için birden fazla ipucunu takip eden polis ve savcılık yetkilileri, soyguna kimin ne oranda karıştığını belirlemeye çalışıyor.

Aynı gün yerel Le Parisien gazetesinde çıkan haberde, soygunu gerçekleştiren ana grubun "dördüncü üyesi" olarak tanımlanan bir kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmanın hız kazandığı kaydedildi. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken çalınan mücevherlerin izine henüz rastlanmadığına da dikkat çekildi.