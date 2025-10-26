Haberler

Louvre Müzesi'nde Tarihi Eser Soygunu: İki Şüpheli Gözaltında

Fransa'nın Louvre Müzesi'nde gerçekleşen 88 milyon avro değerindeki tarihi eser soygunuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Paris'teki havalimanında yakalanırken, diğerinin nasıl yakalandığına dair bilgi verilmedi. Soygun sonrası müzedeki güvenlik açıkları gündeme geldi.

Fransa'da 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basının soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 19 Ekim'de maddi değeri 88 milyon avro olduğu tahmin edilen 8 mücevherin çalındığı soyguna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soygundan yaklaşık bir hafta sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Dosyaya yakın kaynaklar, şüphelilerden birinin dün akşam 22.00 sularında Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmeye çalışırken gözaltına alındığını bildirdi. Kaynaklar, diğer şüphelinin nasıl yakalandığına ilişkin bir bilgi vermezken, 2 kişinin de 30'lu yaşlarda olduğunu aktardı.

BFMTV'nin haberinde, yakalananların soygunu gerçekleştiren 4 kişiden ikisi olduğu ancak çalınan tarihi eserlerin henüz bulunamadığı ileri sürüldü.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez şüphelilerin yakalanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bakan Laurent, soruşturmanın gizlilik ve kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın gerçekleştirdiği soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

