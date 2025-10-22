Louvre Müzesi Hırsızlık Olayının Ardından Yeniden Ziyarete Açıldı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, değerli mücevherlerin çalındığı büyük zarara neden olan hırsızlık olayından sadece 3 gün sonra ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.
PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Piramidi önünde fotoğraf çektiren turistler, 22 Ekim 2025.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, değerli mücevherlerin çalındığı büyük zarara neden olan hırsızlık olayından 3 gün sonra çarşamba sabahı kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. (Fotoğraf: Zhang Baihui/Xinhua)
