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LOT Hava Yolu Şirketi, Tel Aviv Uçuşlarını Askiye Aldı

LOT Hava Yolu Şirketi, Tel Aviv Uçuşlarını Askiye Aldı
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Polonya'nın LOT hava yolu şirketi, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını yarına kadar askıya aldığını duyurdu. Diğer büyük hava yolu şirketleri de benzer kararlar aldı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, İsrail'in ana uluslararası havalimanına düzenlenen füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını yarına kadar askıya aldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Lufthansa, Delta, British Airways ve Air India gibi diğer büyük hava yolu şirketleriyle birlikte LOT da Tel Aviv'e uçuşları askıya alan firmalar arasına girdi.

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından LOT, Tel Aviv uçuşlarını çarşambaya kadar askıya aldığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler'in Ben Gurion Havalimanı'nı vurmasının ardından füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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