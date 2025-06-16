LOT Hava Yolları, Airbus'tan Tarihindeki En Büyük Yatırımı Gerçekleştirdi

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Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, Airbus'tan 40 adet A220 tipi yolcu uçağı satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşma, tarihindeki en büyük yatırım olarak nitelendiriliyor ve 2027'de teslimatların başlaması planlanıyor.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un "tarihindeki en büyük yatırım" olarak nitelendirilen, Airbus'tan 40 adet A220 tipi yolcu uçağı satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LOT'un 40 adet Airbus A220 tipi yolcu uçağı satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Anlaşma kapsamında 44 adet ek uçak alım opsiyonunun da bulunduğunu belirten Tusk, "Bu, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketinin tarihindeki en büyük yatırım. Avrupa'da hava taşımacılığında lider bir şirket inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

LOT'tan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, dünyanın en prestijli havacılık ve savunma sanayi fuarlarından biri olan Paris Airshow 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında imzalandığı kaydedildi.

LOT'un Airbus'tan ilk defa uçak sipariş ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu uçaklarla LOT'un genişlemeye devam edeceğine ve operasyonlarını Polonya'nın başkenti Varşova yakınında inşa edilmesi planlanan havalimanına taşımasına odaklanacağına işaret edildi.

Açıklamada, daha az yakıt tüketecek ve daha konforlu olacak uçakların teslimatının 2027'de başlamasının planlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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