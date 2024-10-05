LÖSEV Üyeleri Lösemili Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ile lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve iyileşmiş gençler Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ile farklı illerden lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllülerden oluşan çok sayıda kişi Anıtkabir'de bir araya geldi.

Vakıf üyeleri ile çocuklar ve aileleri ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından vakıf üyeleri, tören alanında büyük boy Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini açtı.