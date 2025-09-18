LÖSEV'li Çocuklar, Bulgaristan'da Türkiye'yi Temsil Edecek

(ANKARA)- Lösemi ve kanser tedavisini başarıyla tamamlayan LÖSEV'li çocuklar, 19-22 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenecek Balkan Spor Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

DecaOHZ Derneği tarafından organize edilen uluslararası etkinlik, 7-16 yaş arası, kanser tedavisini tamamlamış çocukları bir araya getirerek, spor yoluyla dayanışma ve umut mesajı vermeyi amaçlıyor. Çocuklar, 50 metre sprint, masa tenisi, satranç, havalı tüfekle atış ve mini futbol branşlarında bireysel ve takım olarak yarışacak.

LÖSEV'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosunda konuşan bazı sporcular, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sadece kendim için değil, tüm LÖSEV'li çocuklar için koşacağım. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim, lösemili çocukların sesi olacağım. Biz mücadeleyi iyi biliriz. Kendimi kanserden koruduğum gibi, takımımı da gollerden koruyacağım."

LÖSEV yetkilileri, çocukların bu tür etkinliklerde yer almasının hem fiziksel gelişimlerine katkı sunduğunu hem de özgüvenlerini artırarak sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağladığını belirtti. Balkan Spor Oyunları, yalnızca bir spor müsabakası olmanın ötesinde, iyileşen çocuklara yeni bir başlangıç yapma ve başarı öykülerini dünyayla paylaşma fırsatı sunuyor.