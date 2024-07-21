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LÖSEV İyilik Tırı, Hatay'daki Kanser Hastası Çocuklara Yardım Malzemeleri Ulaştırdı

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından hayata geçirilen İyilik Tırı, Hatay'daki kanser hastası çocuklar ve ailelerine yardım malzemeleri ulaştırdı. Tırda bulunan giyim, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri ailelere takdim edildi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilik Tırı", Hatay'daki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

Defne ilçesinde özel bir okulun bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar oyunlar oynadı, palyaço eşliğinde eğlendi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentleri gezen "İyilik Tırı"nın, Hatay'ın ardından yarın Kahramanmaraş'a gideceğini söyledi.

Lösemili çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Özgüven, "Ailelere yardımlarımızı iletirken çocuklarımız için de güzel ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İyilik Hatay Sağlık Güncel Haberler

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